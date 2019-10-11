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ЧМ по спортивной гимнастике

Титов: гимнасты Нагорный и Далалоян проявили выдержку в индивидуальном многоборье на ЧМ

Россияне завоевали золото и серебро в этом виде программы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российским гимнастам хватило нервов и выдержки для того, чтобы занять первые два места в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России, первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.

Абсолютным чемпионом мира стал Никита Нагорный, серебряную медаль завоевал чемпион мира прошлого года в этом виде программы Артур Далалоян, третьим стал украинец Олег Верняев.

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"Это очень трудная, но очень заслуженная победа. Ребята и в квалификации были первыми, и на протяжении турнира они доказали, что являются самыми сильными, - сказал Титов. - Были сложные моменты - немного просел Далалоян после третьего снаряда, но он молодец, собрался с силами, вернулся в борьбу, и Никите непросто было. Борьба была очень плотной и тяжелой, нам хватило нервов и выдержки".

"Я считаю, что у нас за последнее время сейчас самая сильная мужская команда. Благодарен спортсменам, тренерам и нашему главному спонсору банку ВТБ, который все сделал для того, чтобы спортсмены ни в чем не нуждались и имели возможность спокойно и целеустремленно идти к этой победе. Теплые слова хочу сказать в адрес нашего главного тренера Андрея Федоровича Родионенко", - добавил он.

В четверг бронзовую медаль в личном многоборье у женщин выиграла Ангелина Мельникова. "Конечно, мы стремимся к золоту, но это тоже заслуженная награда. Мельникова могла стать второй, если бы без ошибок сделала всю программу на брусьях. Я часто призываю ребят выступать так, чтобы их никто не смог засудить, т. е. без ошибок, и надо соревноваться не в ошибках, а в победах", - подчеркнул он.

Соревнования в Штутгарте завершатся 13 октября.

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