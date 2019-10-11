Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Галактионов: смена тактики помогла молодежной сборной РФ сравнять счет в матче с поляками

Встреча отборочного турнира чемпионата Европы прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2, россияне забили второй гол в компенсированное ко второму тайму время
Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Изменение тактики игры молодежной сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года с командой Польши помогло сравнять счет. Об этом сообщил журналистам после игры старший тренер российской сборной Михаил Галактионов.

На эту тему
Российские футболисты сыграли вничью с поляками в матче квалификации молодежного ЧЕ-2021

Встреча прошла в пятницу в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2. Второй гол сборная России усилиями Максима Глушенкова, который отдал результативную передачу, и Магомеда-Шапи Сулейманова забила в компенсированное ко второму тайму время.

"До 75-й минуты [российская] команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках. Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии. Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к [забитому] мячу", - сказал Галактионов.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков. Лидирует сборная Польши (8 очков), третьей идет команда Болгарии (4 очка), в активе сборных Латвии и Сербии по одному очку, у команды Эстонии очков нет.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. Сборная России в следующем матче на выезде встретится с командой Эстонии, сборная Польши примет команду Сербии, обе встречи пройдут 15 октября.

Реклама на ТАСС
ЧМ по спортивной гимнастике
Гимнаст Нагорный заявил, что устал эмоционально перед финалом личного многоборья на ЧМ
Россиянин стал победителем соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС