Галактионов: смена тактики помогла молодежной сборной РФ сравнять счет в матче с поляками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Изменение тактики игры молодежной сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года с командой Польши помогло сравнять счет. Об этом сообщил журналистам после игры старший тренер российской сборной Михаил Галактионов.

Встреча прошла в пятницу в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2. Второй гол сборная России усилиями Максима Глушенкова, который отдал результативную передачу, и Магомеда-Шапи Сулейманова забила в компенсированное ко второму тайму время.

"До 75-й минуты [российская] команда старалась играть низом, старалась владеть мячом и территориальным преимуществом, действовать на контратаках. Когда счет был не в нашу пользу, нам надо было отыгрываться. Мы перестроились, выпустили второго нападающего, провели замены в средней линии. Наверное, сам характер игры говорил, что надо больше делать фланговых навесов, один из которых привел к [забитому] мячу", - сказал Галактионов.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах пять очков. Лидирует сборная Польши (8 очков), третьей идет команда Болгарии (4 очка), в активе сборных Латвии и Сербии по одному очку, у команды Эстонии очков нет.

В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. Сборная России в следующем матче на выезде встретится с командой Эстонии, сборная Польши примет команду Сербии, обе встречи пройдут 15 октября.