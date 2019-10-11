Гимнаст Далалоян понимал, что не может побороться за золото ЧМ в индивидуальном многоборье

ШТУТГАРТ /Германия/, 11 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Далалоян осознавал, что на текущий момент не готов побороться за золотую медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье. Об этом спортсмен сообщил в пятницу журналистам.

Финал в мужском индивидуальном многоборье в рамках мирового первенства в Штутгарте прошел в пятницу. Далалоян, который на прошлогоднем чемпионате мира в Дохе завоевал золото в той же дисциплине, стал вторым, получив по итогам шести упражнений 87,165 балла. В ходе исполнения опорного прыжка спортсмен допустил ошибку, что не позволило ему побороться за золото. Первое место занял россиянин Никита Нагорный (88,772 балла), третьим стал украинец Олег Верняев (86,973).

"Я изначально понимал, что не претендую сейчас на золото, потому что моя готовность не прекрасна, - сказал Далалоян. - Взял флаги в конце соревнования, потому что все-таки почувствовал сердцем, насколько большую работу мы проделали всей нашей командой. Все наши тренеры проделали огромную работу, спасибо им большое за это".

Также Далалоян отметил, что испытывал проблемы с мотивацией перед чемпионатом мира в Штутгарте. "Даже не то, что защищать [титул] сложнее [чем завоевывать его в первый раз], а подготовить себя так, чтобы подойти с такой же серьезностью, проделать такую же большую работу, вот в этом трудность состоит, потому что уже нет столько мотивации. Видите, вот допустил сегодня ошибку, поплатился за нее, но работаем дальше", - сказал спортсмен.

При этом 23-летний гимнаст подчеркнул, что в следующем году намерен усилить подготовку, чтобы подойти к Олимпийским играм - 2020 в Токио в форме. "В следующем году будет совсем другая история, на носу Олимпийские игры, которых у меня в карьере еще не было, - сказал он. - Возьму себя в ежовые рукавицы, буду работать над собой".

"Мы одна команда"

После окончания соревнований Далалоян тепло поздравил с победой своего партнера по команде Никиту Нагорного. Далалоян, который первенствовал в данной дисциплине на чемпионате мира в прошлом году, отметил, что он был тронут тем, что они с Нагорным заняли первые два места в многоборье на текущем турнире.

"Это, наверное, был такой жест - я был тронут, что мы с Никитой заняли первое и второе места, это просто непередаваемые ощущения, - сказал Далалоян. - Все многоборье до брусьев мы по вертушке шли, я шел четвертым, а Никита - за мной, но мы все равно одна команда, мы работаем вместе, мы друзья и должны прекрасно друг к другу относиться, несмотря на то, что мы сегодня боролись между собой. И год назад я завоевал это золото, в этом году - Никита, мне не жалко, я могу поделиться, это очень круто. Я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой".

Чемпионат мира завершится 13 октября.