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КХЛ

ЦСКА в шестой раз подряд переиграл "Ак Барс" в матчах КХЛ

Встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Казани и завершилась со счетом 5:2 в пользу армейцев
Хоккеист ЦСКА Михаил Григоренко и вратарь "Ак Барса" Адам Рейдеборн Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеист ЦСКА Михаил Григоренко и вратарь "Ак Барса" Адам Рейдеборн
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. ЦСКА на выезде переиграл казанский "Ак Барс" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе ЦСКА дубль сделал Богдан Кисилевич (10-я и 37-я минуты), также у москвичей отличились Линден Вей (27), Иржи Секач (33), и Константин Окулов (54). У "Ак Барса" шайбы забросили Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 27 очков в 16 встречах. "Ак Барс" располагается на первой строчке в Восточной конференции, имея в активе 24 очка после 15 встреч. Москвичи победили "Ак Барс" в шестом матче подряд в чемпионатах КХЛ.

В воскресенье московский клуб на выезде сыграет с "Сочи", в понедельник казанская команда примет екатеринбургский "Автомобилист".

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