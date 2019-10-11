Гимнаст Нагорный заявил, что устал эмоционально перед финалом личного многоборья на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 11 октября. /ТАСС/. Россиянин Никита Нагорный, завоевавший золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в индивидуальном многоборье, испытывал эмоциональную усталость перед финалом соревнований. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Финал в мужском индивидуальном многоборье в рамках мирового первенства в Штутгарте прошел в пятницу. Нагорный по сумме шести упражнений набрал 88,772 балла, что принесло ему золотую медаль. Вторым стал россиянин Артур Далалоян (87,165), бронзовую медаль завоевал украинец Олег Верняев (86,973).

"Да нет, особо тяжело не было, - сказал Нагорный. - Просто эмоционально уже устали, и психологически сегодня многого не хватало, как-то грустновато выступалось. Но публика была невероятно крутая, как и организация, поэтому эмоции появлялись сами. А так, в целом физически все было нормально".

Чемпионат мира завершится 13 октября.