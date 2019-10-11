Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по спортивной гимнастике

Тренер российских гимнастов Алфосов считает, что сезон сложился для команды удачно

В пятницу россияне выиграли золото и серебро на чемпионате мира в личном многоборье

ШТУТГАРТ /Германия/, 11 октября. /ТАСС/. Нынешний сезон получился удачным для мужской сборной России по спортивной гимнастике. Такое мнение журналистам в пятницу высказал старший тренер российских гимнастов Валерий Алфосов.

На эту тему
Чемпион мира Нагорный посоветовал привыкать к доминированию российских гимнастов

На чемпионате мира в немецком Штутгарте, который проходит с 4 по 13 октября, на данным момент мужская сборная России завоевала три награды - две золотые (командное многоборье и Никита Нагорный - в личном многоборье), а также одну серебряную (Артур Далалоян - личное многоборье). Кроме того, Нагорный стал победителем чемпионата Европы в личном первенстве, а Давид Белявский выиграл аналогичную дисциплину на Европейских играх.

"Да, конечно, если вы говорите о сезоне, в этом году он у нас удачный, мы выиграли чемпионат Европы, Европейские игры и выиграли сейчас чемпионат мира, - сказал Алфосов. - Никита [Нагорный] превосходит Артура [Далалояна] по базе, стартовым оценкам, он после чемпионата мира в Дохе подтянул свою программу, уровень исполнения, но и Артур тоже обновился, у него новые программы - вольные, конь, перекладина. И еще в плане есть кое-какие наметки, просто Артур не успевает накатать эти комбинации, надеемся, что все получится".

"Спортсмены не имеют права расслабляться и все валить после ошибок, - добавил специалист. - Это не спортсмен, они не для того тренируются, чтобы так легко сдаваться. Посмотрите на Олега Верняева (украинский гимнаст, ставший третьим на чемпионате мира в индивидуальном первенстве - прим. ТАСС) - он ошибся на перекладине, но боролся и в итоге завоевал [бронзовую] медаль чемпионата мира, за это мы этого гимнаста и уважаем. Такая же ситуация и у Артура - да, ошибся на опорном прыжке, но потом великолепно сделал брусья и перекладину, в этом и ценность спортсмена".

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии
Елизавета Туктамышева занимает второе место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС