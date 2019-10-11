Тренер российских гимнастов Алфосов считает, что сезон сложился для команды удачно

На чемпионате мира в немецком Штутгарте, который проходит с 4 по 13 октября, на данным момент мужская сборная России завоевала три награды - две золотые (командное многоборье и Никита Нагорный - в личном многоборье), а также одну серебряную (Артур Далалоян - личное многоборье). Кроме того, Нагорный стал победителем чемпионата Европы в личном первенстве, а Давид Белявский выиграл аналогичную дисциплину на Европейских играх.

"Да, конечно, если вы говорите о сезоне, в этом году он у нас удачный, мы выиграли чемпионат Европы, Европейские игры и выиграли сейчас чемпионат мира, - сказал Алфосов. - Никита [Нагорный] превосходит Артура [Далалояна] по базе, стартовым оценкам, он после чемпионата мира в Дохе подтянул свою программу, уровень исполнения, но и Артур тоже обновился, у него новые программы - вольные, конь, перекладина. И еще в плане есть кое-какие наметки, просто Артур не успевает накатать эти комбинации, надеемся, что все получится".

"Спортсмены не имеют права расслабляться и все валить после ошибок, - добавил специалист. - Это не спортсмен, они не для того тренируются, чтобы так легко сдаваться. Посмотрите на Олега Верняева (украинский гимнаст, ставший третьим на чемпионате мира в индивидуальном первенстве - прим. ТАСС) - он ошибся на перекладине, но боролся и в итоге завоевал [бронзовую] медаль чемпионата мира, за это мы этого гимнаста и уважаем. Такая же ситуация и у Артура - да, ошибся на опорном прыжке, но потом великолепно сделал брусья и перекладину, в этом и ценность спортсмена".