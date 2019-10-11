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Летние паралимпийские виды спорта

Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на Игры 2020 года в Токио

Паралимпийские игры пройдут с 25 августа по 6 сентября
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Паралимпийский комитет России (ПКР) получил от Международного паралимпийского комитета (МПК) официальное приглашение на летние Паралимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

"Международный паралимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори принять участие в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио", - говорится в сообщении.

Отмечается, что численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 российских спортсменов, которые выступят в 18-20 видах спорта. Церемония поднятия российского флага в Деревне спортсменов, которая откроется 18 августа 2020 года, запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии сборной России на Паралимпиаде будет первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Сборная России не принимала участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В августе 2016 года ПКР был лишен членства в МПК на основе выводов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. На зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Членство ПКР было восстановлено в марте этого года, но до 31 декабря 2022 года будет носить условный характер.

Паралимпийские игры 2020 года пройдут с 25 августа по 6 сентября.

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Летние паралимпийские виды спорта
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