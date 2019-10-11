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Еврокубки

"Химки" одержали вторую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Басконию"

Встреча прошла на "Арене-Мытищи" и завершилась со счетом 79:76
Игрок баскетбольного клуба "Химки" Энтони Гилл и баскетболист "Басконии" Ачилле Полонара Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игрок баскетбольного клуба "Химки" Энтони Гилл и баскетболист "Басконии" Ачилле Полонара
© Александр Щербак/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 11 октября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" дома одержал победу над испанской "Басконией" со счетом 79:76 во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 5841 зрителя.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 21 очко.

Для "Химок" эта победа стала второй подряд в турнире, в первом матче подмосковная команда оказалась сильнее израильского "Маккаби". По две победы в активе также имеют московский ЦСКА, французский "Вийёрбан" и испанский "Реал".

В третьем туре "Химки" в гостях сыграют с ЦСКА, встреча пройдет 17 октября.

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