"Химки" одержали вторую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Басконию"

МЫТИЩИ /Московская область/, 11 октября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" дома одержал победу над испанской "Басконией" со счетом 79:76 во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 5841 зрителя.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 21 очко.

Для "Химок" эта победа стала второй подряд в турнире, в первом матче подмосковная команда оказалась сильнее израильского "Маккаби". По две победы в активе также имеют московский ЦСКА, французский "Вийёрбан" и испанский "Реал".

В третьем туре "Химки" в гостях сыграют с ЦСКА, встреча пройдет 17 октября.