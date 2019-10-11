Родионенко считает потрясающим выступление российских гимнастов в личном многоборье на ЧМ

ШТУТГАРТ /Германия/, 11 октября. /ТАСС/. Россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян потрясающе выступили в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Такое мнение журналистам высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Финал в мужском индивидуальном многоборье в рамках мирового первенства в Штутгарте прошел в пятницу. Первое место занял Нагорный, второе - Далалоян, третье - украинец Олег Верняев.

"Потрясающе, все сложилось так, как должно было сложиться, все прошли, все выполнили, то, что у нас немного отстают конь-махи - это мы знаем, но зато все остальное хорошо, - сказала Родионенко. - За Артура все же обиды нет, он уже был абсолютным чемпионом, Никита должен был выиграть, он сегодня был готов лучше. Так что сегодня все в порядке, и хорошо, что Артур все-таки вышел на второе место. Это справедливо".

Также Родионенко добавила, что считает объективными результаты чемпионата мира. "Текущий расклад очень объективен - по программам, по сложности, - сказала она. - Все сложилось так, как нужно. Сегодня Никита лучше готов, поэтому он первый. Но мог быть первым и Артур".

Чемпионат мира завершится 13 октября.