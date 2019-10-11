Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по спортивной гимнастике

Родионенко считает потрясающим выступление российских гимнастов в личном многоборье на ЧМ

Победу в дисциплине одержал Никита Нагорный, вторым стал Артур Далалоян

ШТУТГАРТ /Германия/, 11 октября. /ТАСС/. Россияне Никита Нагорный и Артур Далалоян потрясающе выступили в финале индивидуального многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Такое мнение журналистам высказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

На эту тему
Гимнаст Далалоян понимал, что не может побороться за золото ЧМ в индивидуальном многоборье

Финал в мужском индивидуальном многоборье в рамках мирового первенства в Штутгарте прошел в пятницу. Первое место занял Нагорный, второе - Далалоян, третье - украинец Олег Верняев.

"Потрясающе, все сложилось так, как должно было сложиться, все прошли, все выполнили, то, что у нас немного отстают конь-махи - это мы знаем, но зато все остальное хорошо, - сказала Родионенко. - За Артура все же обиды нет, он уже был абсолютным чемпионом, Никита должен был выиграть, он сегодня был готов лучше. Так что сегодня все в порядке, и хорошо, что Артур все-таки вышел на второе место. Это справедливо".

Также Родионенко добавила, что считает объективными результаты чемпионата мира. "Текущий расклад очень объективен - по программам, по сложности, - сказала она. - Все сложилось так, как нужно. Сегодня Никита лучше готов, поэтому он первый. Но мог быть первым и Артур".

Чемпионат мира завершится 13 октября.

Теги
ЧМ по спортивной гимнастике
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии
Елизавета Туктамышева занимает второе место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС