"Зенит" уступил "Барселоне" в матче баскетбольной Евролиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на своем паркете уступил испанской "Барселоне" со счетом 63:87 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Сибур-арене" в присутствии 6758 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Барселоны" Кайл Курич (24 очка), у российской команды лучший результат показал Евгений Воронов (10 очков). Игрок "Барселоны" Никола Миротич сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

Ранее в четверг российский ЦСКА на своем паркете переиграл немецкую "Баварию" со счетом 79:68, а в пятницу "Химки" победили испанскую "Басконию" (79:76).

В турнирной таблице "Зенит" на данный момент занимает последнее, 18-е место, проиграв в обеих встречах. ЦСКА и "Химки" одержали по две победы и занимают первое и четвертое места соответственно.

"Зенит" встретится с греческим "Олимпиакосом" в матче третьего тура Евролиги 18 октября. 17 октября ЦСКА встретится с "Химками".