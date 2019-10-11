"Ростов-Дон" сыграл вничью с КСМ в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 11 октября. Российский женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" на выезде сыграл вничью с румынским клубом КСМ из Бухареста со счетом 23:23 в матче первого группового этапа Лиги чемпионов.

В группе В "Ростов-Дон" и КСМ набрали по три очка после двух встреч, датский "Эсбьерг" и польский "Люблин" провели по одному матчу и на данный момент не набрали турнирных баллов.

На первом групповом этапе 16 команд разделены на четыре группы, три лучшие команды из каждой группы выйдут во второй групповой этап. Команды, занявшие последние места в своих группах, продолжат борьбу в Кубке IHF (второй по значимости клубный турнир в Европе).

"Ростов-Дон" сыграет с "Эсбьергом" в третьем туре 19 октября.