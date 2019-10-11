Гендиректор БК "Химки": победу в матче против "Басконии" принесла командная игра

Подмосковный клуб "Химки" в пятницу дома одержал победу над испанской "Басконией" со счетом 79:76 во втором туре регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, который набрал 21 очко.

"Видно, что команда прибавляет по игре, новички адаптируются. Не так быстро, как хотелось бы, но прогресс заметен, - сказал Астахов. - Алексей [Швед] наш лидер, но сегодня мы победили командой. В разные моменты игры находились разные лидеры, которые не давали команде провалиться. Считаю, это отличная командная победа".

Для "Химок" эта победа стала второй подряд в турнире, в первом матче подмосковная команда оказалась сильнее израильского "Маккаби". По две победы в активе также имеют московский ЦСКА, французский "Вийёрбан" и испанский "Реал".

В третьем туре "Химки" в гостях сыграют с ЦСКА, встреча пройдет 17 октября. "О ЦСКА мы пока не думаем. Сейчас все наши мысли о матче в Саратове (против "Автодора") в Единой лиге ВТБ", - добавил гендиректор "Химок".