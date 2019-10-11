"Ребят, привыкайте". Гимнасты Нагорный и Далалоян подтвердили статус сильнейших в мире

ШТУТГАРТ /Германия/, 11 октября. /ТАСС/. Четвертый день финалов на чемпионате мира по спортивной гимнастике отгремел в немецком Штутгарте. В пятницу были разыграны медали в мужском индивидуальном многоборье - 22-летний российский гимнаст Никита Нагорный впервые в карьере стал обладателем золота в данной дисциплине, а 23-летний Артур Далалоян завоевал серебряную медаль. Пятница была, вероятно, самым важным днем для сборной России на нынешнем турнире. Конечно, командные финалы, а также женское индивидуальное многоборье никто не собирался, что называется, задвигать назад. Однако значимость мужского индивидуального турнира трудно переоценить.

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От российской команды в мужской финал квалифицировались сразу два лидера - Далалоян и Нагорный. На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе Далалоян в этой же дисциплине стал первым, причем эта медаль стала первой на столь высоком уровне для российской спортивной гимнастики в мужском индивидуальном многоборье за 19 лет, до него подобного результата удавалось достичь Николаю Крюкову на мировом первенстве 1999 года в Китае. Нагорный в 2018 году в многоборье завоевал бронзовую медаль. Роковая ошибка Далалояна Защита титула началась для Далалояна с вольных упражнений. Лидер российской национальной команды безошибочно справился со своей программой - к слову, одной из самых сложных в мире - и после первого же вида вышел на первое место с результатом 15,200 балла. Выступление Нагорного получилось даже чище, чем у Далалояна, однако облегченная по сравнению с коллегой техническая база оставила его на второй позиции (15,041). Однако дальше начались трудности. Конь - далеко не самый сильный снаряд в арсенале российских гимнастов, однако 14 баллов, полученные за упражнение на нем Далалояном, - удивительный результат. Он встретил свои оценки довольно холодно и долго что-то объяснял тренеру, однако результат уже был на табло. Нагорному повезло чуть больше - он получил 14,566 балла. Но в дело вмешался случай. Лидировавший до третьего снаряда китаец Сяо Жотэн неудачно выступил на кольцах (13,933), в то время как Нагорный был безупречен (14,633), что позволило ему забраться на промежуточное первое место, однако уже спустя несколько минут американец Самуэль Микулак вновь сместил его на вторую строчку. Далалоян же сократил отставание от призовой тройки, но при этом с четвертой позиции переместился на пятую.

На опорном прыжке путь Далалояна ко второй золотой медали в личном многоборье подряд завершился. Сам прыжок гимнаст выполнил отлично, однако после приземления едва не допустил падение, что отрицательно сказалось на итоговых баллах - 14,633. Выступавший на этом же снаряде следом Нагорный был безупречен и с общим результатом 59,306 балла значительно оторвался от Далалояна (57,699). После того, как Нагорный идеально исполнил программу на брусьях, стало понятно, что своего он уже не упустит. Восхитительным получилось также выступление Далалояна, который вновь ворвался в призовую тройку. Перед заключительным снарядом отрыв Нагорного от Сяо Жотэна составлял чуть больше 0,5 балла, а Далалояна от идущего четвертым украинца Олега Верняева - примерно 0,1. Как и в мужском командном финале, в индивидуальном многоборье все решалось на перекладине, а Нагорному снова выпала честь выступать последним. Однако нервы его не подвели, с результатом 88,772 балла он занял итоговое первое место. Далалоян (87,165), выступавший предпоследним, закончил индивидуальное многоборье с серебром, третьим стал украинец Олег Верняев (86,973). Даже с учетом перемены мест слагаемых сумма для сборной России не поменялась - как и в прошлом году, в активе национальной команды сразу две медали личных соревнований, причем одна из них - высшего достоинства. Привыкайте к лидерству После окончания соревнований Далалоян бросился к Нагорному поздравлять его с победой. "Это, наверное, был такой жест - я был тронут, что мы с Никитой заняли первое и второе места, это просто непередаваемые ощущения, - сказал Далалоян. - Все многоборье до брусьев мы по вертушке шли, я шел четвертым, а Никита - за мной, но мы все равно одна команда, мы работаем вместе, мы друзья и должны прекрасно друг к другу относиться, несмотря на то, что мы сегодня боролись между собой. И год назад я завоевал это золото, в этом году - Никита, мне не жалко, я могу поделиться, это очень круто, я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой".