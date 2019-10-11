Куртинайтис: баскетболисты "Химок" контролировали ход матча с "Басконией" в Евролиге

МЫТИЩИ /Московская область/, 11 октября. /ТАСС/. Игроки баскетбольного клуба "Химки" контролировали ход матча и заслуженно победил "Басконию" в Евролиге. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской команды Римас Куртинайтис.

Подмосковный клуб в пятницу дома одержал победу над испанской "Басконией". Встреча второго тура регулярного чемпионата Евролиги завершилась со счетом 79:76.

"Мы стали допускать ошибки, не попадали открытые броски, а в четвертой четверти соперник почти смог нас догнать. Однако именно мы контролировали ход игры и заслуженно победили. Полностью реализовали наш план, теперь идем в числе лидеров", - сказал Куртинайтис.

Для "Химок" эта победа стала второй подряд на турнире, в первом матче подмосковная команда оказалась сильнее израильского "Маккаби". По две победы в активе также имеют московский ЦСКА, французский АСВЕЛ и испанский "Реал".