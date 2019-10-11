Бивол проведет шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBA

ТАСС, 12 октября. Россиянин Дмитрий Бивол проведет шестую защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. Поединок против доминиканца Ленина Кастильо пройдет в Чикаго.

Спортсмен из Санкт-Петербурга быстро ворвался в элиту профессионального бокса, уже в седьмом бою завоевав временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе.

Поясом WBA тогда владел дважды победивший россиянина Сергея Ковалева американец Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру. Его место должен был занять швед Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхерста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде. Судья тогда остановил поединок, увидев, что кубинец был не в состоянии продолжать после нокдауна, хотя и успел встать за отведенные 10 секунд. После этого Бивол еще трижды защищал титул, победив решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля и американца Джо Смита - младшего.

В послужном списке 28-летнего россиянина 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Если в первых 13 поединках только два соперника Бивола смогли продержаться до финального гонга, то последние три боя продлились все 12 раундов

Прервется ли серия побед Бивола?

В послужном списке 31-летнего Кастильо 20 побед (15 нокаутом), два поражений и одна ничья. Он на четыре года раньше Бивола начал профессиональную карьеру, но впервые будет боксировать за титул чемпиона мира. В четвертом поединке в карьере доминиканец выступил в России, победив в Екатеринбурге Геннадия Максимова решением судей. На протяжении пяти лет Кастильо выиграл 12 поединков, а затем завершил вничью бой с американцем Трэвисом Петеркиным.

Первое поражение Кастильо потерпел в 2017 году, проиграв американцу Джозефу Уильямсу, а через три боя уступил второй раз - представителю США Маркусу Брауну. После этого доминиканец одержал две победы подряд.

Российский боксер является фаворитом этого поединка, он быстрее и моложе, у него сильнее удар. Однако доминиканца вряд ли стоит считать удобным соперником. Кастильо обладает преимуществом в росте и размахе рук, хорошей выносливостью и физической подготовкой. У него также присутствует высокая скорость ударов, поэтому есть вероятность, что серия побед Бивола может быть прервана решением судей.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами. Среди них, помимо Бивола, значатся Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация (WBO), вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация (IBF) до 79,38 кг).