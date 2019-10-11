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Летние олимпийские виды спорта

Первые Всемирные пляжные игры стартуют в Катаре

Соревнования завершатся 16 октября

ТАСС, 12 октября. Первые в истории Всемирные пляжные игры стартуют в Катаре 12 октября. Соревнования пройдут под эгидой Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Право на проведение турнира в октябре 2015 года получил американский город Сан-Диего. Эта заявка стала единственной, хотя ранее на соревнования претендовали ОАЭ, Китай и Россия. Позднее эти заявки отозвали. В июне 2019 года стало известно, что из-за финансовых трудностей проведение турнира было перенесено из Сан-Диего в Доху.

На соревнованиях будут представлены 14 спортивных дисциплин. Атлеты поборются за медали в триатлоне-акватлоне, баскетболе 3х3, скалолазании, кайтбординге, скейтбординге, пляжном футболе, плавании на открытой воде, пляжном теннисе, воднолыжном спорте, пляжной борьбе, пляжном гандболе, каратэ и волейболе 4х4. Дизайн медалей отражает название и идею соревнований. Они выполнены в виде неровного круга с волной внутри, по краям нанесены изображения водорослей и морских обитателей.

Участниками Всемирных пляжных игр станут спортсмены из 97 стран. Самую многочисленную делегацию в Доху отправила сборная Бразилии, в ее состав вошли 77 спортсменов. На втором месте идет команда США (75 спортсменов), 66 атлетов представят сборную Испании.

В состав сборной России вошли 55 спортсменов. 29 мужчин и 26 женщин выступят в баскетболе 3х3, скалолазании, кайтбординге, скейтбординге, пляжном футболе, плавании, пляжном теннисе, триатлоне-акватлоне и водных лыжах. Всемирные пляжные игры завершатся 16 октября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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