"Енисей" обыграл "Вестерос" в матче Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 12 октября. Российский клуб "Енисей" (Красноярск) одержал победу над шведским "Вестеросом" со счетом 6:5 во встрече группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском городе Сандвикен.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Алмаз Миргазов (2-я, 48-я минуты), Сергей Ломанов (18, 20) и Кристофер Эдлунд (27, 53), у "Вестероса" отличились Робин Андерссон (28, 54), Даниэль Юханссон (30), Мартин Ландстрём (32) и Тобиас Холмберг (46).

В турнирной таблице группы C "Енисей" занимает первое место, набрав 6 очков, "Вестерос" и шведский "Венерсборг" имеют в активе по 3 очка, финская "Вейтеря" очков не набрала.

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг "Енисей", завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов "Динамо" (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).