"Флорида" проиграла "Баффало" в матче НХЛ. Бобровский совершил 30 сейвов

ТАСС, 12 октября. "Баффало" дома обыграл "Флориду" по буллитам со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 30 бросков по своим воротам.

В составе победителей шайбы забросили Юхан Ларссон (40-я минута) и Марко Сканделла (43). У проигравших отличились российский нападающий Евгений Дадонов (47) и Майк Хоффман (60). В эпизоде с голом Хоффмана Дадонов отметился результативной передачей.

У "Баффало" в серии послематчевых буллитов броски реализовали Джек Айкел и Кейси Миттельштадт. Хоккеисты "Флориды" свои попытки не использовали. Российский голкипер команды Бобровский записал на свой счет 30 сейвов, а его коллега по амплуа из "Баффало" Линус Ульмарк - 41 отраженный бросок, что позволило ему стать лучшим игроком матча.

В другой встрече дня "Коламбус" дома уступил "Анахайму" - 1:2. Российский защитник хозяев Владислав Гавриков провел на площадке 14 минут 18 секунд. В активе хоккеиста два силовых приема и один заблокированный бросок.