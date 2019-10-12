Дабл-дабл Адетокунбо помог "Милуоки" победить "Даллас" в предсезонном матче НБА

ТАСС, 12 октября. "Милуоки" на выезде обыграл "Даллас" в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 118:111.

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Греческий баскетболист, который по итогам прошлого сезона был признан самым ценным игроком лиги, оформил дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Также он записал на свой счет четыре передачи.

Защитник "Далласа" Лука Дончич, ставший лучшим новичком НБА по итогам прошлого сезона, набрал 27 очков. В активе словенца также семь подборов и две передачи.

В другом матче дня "Нью-Орлеан" победил дома "Юту" (128:127). В составе хозяев 26 очков набрал первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон. Форвард отметился также пятью подборами и одной передачей. У "Чикаго" 20 очков на свой счет записал коллега Уильямсона по амплуа Джефф Грин.

Результаты остальных встреч игрового дня: "Детройт" - "Кливленд" - 109:105; "Орландо" - "Бостон" - 75:100; "Шарлотт" - "Филадельфия" - 87:100; "Нью-Йорк" - "Вашингтон" - 99:115; "Индиана" - "Чикаго" - 105:87.