Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Дабл-дабл Адетокунбо помог "Милуоки" победить "Даллас" в предсезонном матче НБА

Греческий форвард набрал 34 очка и сделал 11 подборов
Яннис Адетокунбо AP Photo/Richard W. Rodriguez
Описание
Яннис Адетокунбо
© AP Photo/Richard W. Rodriguez

ТАСС, 12 октября. "Милуоки" на выезде обыграл "Даллас" в предсезонной встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матч завершился со счетом 118:111.

В составе победителей самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Греческий баскетболист, который по итогам прошлого сезона был признан самым ценным игроком лиги, оформил дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Также он записал на свой счет четыре передачи.

Защитник "Далласа" Лука Дончич, ставший лучшим новичком НБА по итогам прошлого сезона, набрал 27 очков. В активе словенца также семь подборов и две передачи.

В другом матче дня "Нью-Орлеан" победил дома "Юту" (128:127). В составе хозяев 26 очков набрал первый номер драфта НБА 2019 года Зайон Уильямсон. Форвард отметился также пятью подборами и одной передачей. У "Чикаго" 20 очков на свой счет записал коллега Уильямсона по амплуа Джефф Грин.

Результаты остальных встреч игрового дня: "Детройт" - "Кливленд" - 109:105; "Орландо" - "Бостон" - 75:100; "Шарлотт" - "Филадельфия" - 87:100; "Нью-Йорк" - "Вашингтон" - 99:115; "Индиана" - "Чикаго" - 105:87.

Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Аетбаева вышла в финал чемпионата мира по боксу в весе до 51 кг
В полуфинале 25-летняя спортсменка победила чемпионку мира прошлого года представительницу КНДР Пан Чоль Ми
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС