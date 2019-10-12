Россиянка Аетбаева вышла в финал чемпионата мира по боксу в весе до 51 кг

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Лилия Аетбаева вышла в финал женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 51 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В полуфинале 25-летняя россиянка победила чемпионку мира прошлого года представительницу КНДР Пан Чоль Ми раздельным решением судей - 4-1. В финале турнира она встретится с победительницей поединка между бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года спортсменкой из Индии Чуннэйцзян Мэри Ком Хмангте и представительницей Турции Бусеназ Сакироглу.

Аетбаева проиграла в 1/4 финала турнира вьетнамке Ти Там Нгуен. Однако после боя сборная России подала протест на результат, который был удовлетворен.

Аетбаева является двукратной чемпионкой России (2014, 2019).

Чемпионат мира завершится 13 октября.