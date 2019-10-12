Россиянка Дынник завоевала бронзу чемпионата мира по боксу в весе до 64 кг

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Дынник завоевала бронзовую медаль женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 64 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В полуфинале 20-летняя Дынник проиграла чемпионке мира 2018 года Доу Дань из Китая большинством голосов (0-3). В финале китаянка встретится с победительницей поединка между итальянкой Анджелой Карини и спортсменкой из Казахстана Миланой Сафроновой.

Дынник является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года.

Для сборной России эта медаль стала первой на нынешнем чемпионате мира. Ранее в финал вышли Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Людмила Воронцова (до 57 кг).

Чемпионат мира завершится 13 октября.