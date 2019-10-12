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WTA

Россиянка Кудерметова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Китае

В полуфинале она уступила британке Хизер Уотсон
Вероника Кудерметова AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Вероника Кудерметова
© AP Photo/Pavel Golovkin

ТАСС, 12 октября. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Великобритании Хизер Уотсон в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 27-летней британки. Спортсменки встречались впервые. В финале турнира Уотсон сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон, которая в полуфинале обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (0:6, 6:4, 7:5).

22-летняя Кудерметова на турнирах серии Большого шлема играла в третьем круге на Открытом чемпионате Франции, во втором круге Уимблдона и в первом круге на Открытых чемпионатах Австралии и США. В рейтинге WTA она занимает 45-е место, в ее активе один титул WTA.

Уотсон на турнирах серии Большого шлема добиралась до третьего круга Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, выступала во втором круге на Открытом чемпионате Франции и в первом круге на Открытом чемпионате США. В рейтинге WTA она занимает 125-е место, в ее активе три титула WTA.

Турнир в Тяньцзине завершится 13 октября. Призовой фонд составляет $500 тыс. В прошлом году победительницей турнира была француженка Каролин Гарсия. В 2017 году победительницей соревнований становилась россиянка Мария Шарапова.

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