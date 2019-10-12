СМИ: восьмикратный чемпион ОИ ямайский бегун Болт стал участником массовой драки

ТАСС, 12 октября. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерских дистанциях ямаец Усэйн Болт стал участником массовой драки в Лондоне. Об этом сообщила газета The Sun.

По информации издания, 33-летний Болт вместе с пятью друзьями начал словесную перепалку с несколькими мужчинами из Восточной Европы в ночном клубе. Затем они покинули заведение и вышли на улицу, где конфликт продолжился. Отмечается, что бегун с Ямайки старался разнять участников конфликта. После перепалки началась драка, в результате которой ни один из участников инцидента не пострадал.

По словам очевидцев, Болт защищал своего друга и несколько раз ударил одного из участников конфликта. Место инцидента ямаец покинул в районе 3 часов ночи в одиночестве после того, как отправил своих друзей по домам.

Болт также является 11-кратным чемпионом мира (рекорд по количеству наград), двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Ямаец завершил легкоатлетическую карьеру после выступления на чемпионате мира в Лондоне в 2017 году, где сумел завоевать бронзу в беге на 100 метров. Он является единственным спортсменом, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). В составе сборной Ямайки он также установил рекорд в эстафете 4х100 м (36,84).

В августе 2018 года Болт подписал соглашение с австралийским футбольным клубом "Сентрал Кост Мэринерс", согласно которому тренировался с командой, имея возможность заключить профессиональный контракт. В товарищеской встрече с "Макартур Саут Вест Юнайтед" (4:0) Болт отметился двумя голами, позже он впервые вышел на поле в матче профессиональной футбольной лиги, сыграв против "Сентрал Кост Селект" (6:1). Руководство австралийского клуба приняло решение не подписывать контракт со спортсменом. В январе нынешнего года объявил о завершении футбольной карьеры.