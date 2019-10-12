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ММА

Боец ММА Магомедкеримов снялся с турнира PFL из-за травмы

В ночь на субботу россиянин победил американца Криса Кёртиса и вышел в полуфинал турнира в Лас-Вегасе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Магомедкеримов выбыл из состава участников турнира Professional Fighters League (PFL) из-за травмы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В ночь на субботу Магомедкеримов победил американца Криса Кёртиса и вышел в полуфинал турнира в Лас-Вегасе. В тот же день россиянин должен был провести полуфинальный бой против американца Рэя Купера.

"Магомед не выступил в полуфинале из-за травмы", - сказал собеседник агентства.

Призовой фонд турнира составляет $1 млн. В прошлом сезоне Магомедкеримов становился победителем Гран-при PFL. В послужном списке 29-летнего россиянина - 26 побед (18 досрочно), 5 поражений.

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