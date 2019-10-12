Вице-президент ХК "Амур" назвал нормальной финансовую ситуацию в клубе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансовая ситуация клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" на данный момент является нормальной. Об этом ТАСС в субботу по телефону рассказал первый вице-президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что хоккеистам "Амура" не выплачивают зарплату. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в сентябре отметил, что все клубы выступают в новом сезоне без долгов.

"Если реагировать на такие провокации, я комментировать даже не хочу. В целом у нас нормальная финансовая ситуация, работаем", - сказал Филиппенко.

"Амур" в 16 играх набрал 11 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ команда из Хабаровска проведет в субботу на выезде с московским "Спартаком". Начало встречи в 17:00 мск.