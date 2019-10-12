Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Вице-президент ХК "Амур" назвал нормальной финансовую ситуацию в клубе

Ранее сообщалось о том, что хоккеистам "Амура" не выплачивают зарплату
Хоккеисты "Амура" Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Амура"
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Финансовая ситуация клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" на данный момент является нормальной. Об этом ТАСС в субботу по телефону рассказал первый вице-президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что хоккеистам "Амура" не выплачивают зарплату. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в сентябре отметил, что все клубы выступают в новом сезоне без долгов.

"Если реагировать на такие провокации, я комментировать даже не хочу. В целом у нас нормальная финансовая ситуация, работаем", - сказал Филиппенко.

"Амур" в 16 играх набрал 11 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ команда из Хабаровска проведет в субботу на выезде с московским "Спартаком". Начало встречи в 17:00 мск.

Реклама на ТАСС
ММА
Боец ММА Магомедкеримов снялся с турнира PFL из-за травмы
В ночь на субботу россиянин победил американца Криса Кёртиса и вышел в полуфинал турнира в Лас-Вегасе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС