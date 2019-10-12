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Футбол во Франции

Тренер Виллаш-Боаш планирует завершить карьеру по окончании контракта с "Марселем"

Действующее соглашение 41-летнего тренера рассчитано на два года

ТАСС, 12 октября. Главный тренер "Марселя" португалец Андре Виллаш-Боаш намерен завершить карьеру по окончании контракта с французским футбольным клубом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на O Jogo.

Отмечается, что по завершении тренерской карьеры 41-летний португалец хочет стать президентом португальского "Порту". Действующий контракт тренера с "Марселем" рассчитан на два года.

"У меня есть амбиции и желание стать президентом "Порту". Скоро я отмечу десятилетний юбилей с момента начала тренерской деятельности. Надеюсь закончить карьеру в "Марселе" с трофеем, меня здесь отлично приняли. Вероятно, это будет последний мой клуб", - сказал тренер.

Виллаш-Боаш тренировал санкт-петербургский "Зенит" с 2014 по 2016 год, под его руководством клуб стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо этого, Виллаш-Боаш тренировал португальский "Порту", с которым выигрывал чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы. Кроме того, он работал в английских "Челси" и "Тоттенхэме" и португальской "Академике", Виллаш-Боаш является самым молодым тренером, который выигрывал европейский трофей (33 года 213 дней). Предыдущим местом работы португальского специалиста был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул в ноябре 2017 года, он подписал контракт с "Марселем" в мае 2019 года.

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