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Евро-2020

Около 2 тыс. болельщиков из России посетят гостевой матч с командой Кипра по футболу

Стадион ГСП, где состоится игра, вмещает около 23 тыс. зрителей
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

НИКОСИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. российских болельщиков поддержат национальную сборную в гостевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу против команды Кипра. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

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Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Кипра 13 октября, начало - 19:00 мск.

"Две тысячи с небольшим ожидается российских болельщиков на завтрашней игре", - сказал Владимиров.

Стадион ГСП, где состоится матч, вмещает около 23 тыс. зрителей. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть киприотам.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В ноябре российская сборная сыграет против команд Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

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Евро-2020
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