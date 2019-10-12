Около 2 тыс. болельщиков из России посетят гостевой матч с командой Кипра по футболу

НИКОСИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. российских болельщиков поддержат национальную сборную в гостевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу против команды Кипра. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Кипра 13 октября, начало - 19:00 мск.
"Две тысячи с небольшим ожидается российских болельщиков на завтрашней игре", - сказал Владимиров.
Стадион ГСП, где состоится матч, вмещает около 23 тыс. зрителей. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть киприотам.
В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В ноябре российская сборная сыграет против команд Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).