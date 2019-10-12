Ваня из Сан-Франциско. Скейтер Иван Мартинес в составе сборной России выступил на ЧЕ

Не все так просто оказалось не только с фамилией, но и с именем, и с родным городом скейтера. Правильное произношение имени "Иван" - с ударением на первый слог, а полностью его зовут Иван Джон Мартинес. В протоколах соревнований родным городом спортсмена указан Санкт-Петербург, но это не северная столица России, а флоридский Сент-Питерсберг. Хотя российский Петербург Ивану тоже не чужой - в Ленинградской области родилась его мама.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу проходит в Нижнем Новгороде. В четверг квалификационными выступлениями открылась соревновательная программа турнира, на следующий день состоялись полуфиналы. Решающий день чемпионата Европы - суббота, когда определится первый в истории обладатель титула чемпиона Европы по скейтбордингу. С самого начала турнира в центре внимания оказался 19-летний скейтбордист российской команды Иван Мартинес, чья необычная для русского уха фамилия вызвала множество вопросов у зрителей и журналистов.

"У Ивана есть российское гражданство, и для него это первое официальное соревнование, так что никаких проблем с заявлением его в состав сборной России не возникло. Раньше он выступал на коммерческих турнирах, где не учитывается принадлежность спортсмена к той или иной национальной сборной, - рассказал ТАСС глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин. - Иван очень неплохо катается, и он сам изъявил желание выступать за российскую команду, вышел на нас, написал, что чувствует в себе русскую кровь. Мы изучили его соревновательный опыт и решили пригласить к нам".

По словам самого спортсмена, решение представлять российскую команду было принято осознанно. Российское гражданство у него было и до чемпионата Европы, да и в Россию Иван приехал не в первый раз.

"Вся моя семья из России, и я хотел представлять ее. Когда мои родные узнали об этом, то были очень взволнованы и счастливы, гордились мной, - рассказал Мартинес. - Это не первый мой приезд в Россию, я уже был здесь в 2010 году. Хотя не в Нижнем Новгороде, а в Ленинградской области, в поселке Красный Бор у родственников".

Скейт, одежда и доставка еды

Дебютант российской сборной пока не задумывается о переезде в Россию, сейчас в его ближайших планах - скейтбординг. "Я живу в Калифорнии, в Сан-Франциско. Сейчас не учусь, работаю в доставке еды и катаюсь на скейте. В будущем, конечно, хочу и дальше заниматься скейтбордингом, но если не получится, то думаю создать свою марку одежды", - рассказал Мартинес.

С журналистами скейтер говорит по-английски, но русский язык продолжает изучать, в том числе и с помощью товарищей по сборной. "Совсем немного говорю по-русски, продолжаю его учить. Общаться в команде немного сложно, все-таки не все знают английский. Но ребята в сборной приняли очень хорошо, зовут меня Ваней, это не в новинку - меня так обычно зовет мама", - отметил скейтер.

"Наши ребята из сборной много путешествуют, общаются со спортсменами из других стран, ведь скейтбординг - это глобальное явление. Так что кто-то из нашей команды уже был знаком с Иваном и раньше, с ними он даже советовался перед тем, как связаться с Федерацией скейтбординга России. Так что языковой барьер не мешает", - рассказал Вдовин.

В квалификационном турнире Мартинес стал четвертым, а в полуфинале немного больше повезло другим скейтерам - Иван занял 21-е место и не смог отобраться в финал соревнований. Бороться за медали домашнего турнира в субботу будут двое россиян - Константин Кабанов, который стал вторым в полуфинале, и Ксения Маричева, занявшая шестое место.

Финальные заезды чемпионата Европы пройдут в субботу. В 16:00 мск начнутся финальные соревнования среди женщин, в 19:00 - среди мужчин.