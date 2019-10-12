Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Российский теннисист Медведев стал первым финалистом турнира в Шанхае

В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса
Даниил Медведев AP Photo/Andy Wong
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 12 октября. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6-й номер посева) в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Теннисисты встречались в пятый раз, во всех матчах победу одержал Медведев. В нынешнем году спортсмены встретились во второй раз, ранее россиянин победил грека на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло.

На эту тему

В финале турнира россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (5) и итальянцем Маттео Берреттини (11).

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге четвертое место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Медведев вышел в финал на шестом турнире подряд. Ранее он игра в решающих матчах в Вашингтоне (поражение от Ника Кирьоса), Монреале (поражение от испанца Рафаэля Надаля), Цинциннати (победа над бельгийцем Давидом Гоффеном), US Open (поражение от Надаля) и Санкт-Петербурге (победа над хорватом Борной Чоричем).

21-летний Циципас в четвертьфинальном матче обыграл победителя турнира прошлого года и первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Грек занимает в рейтинге ATP 7-е место, на его счету три титула ATP. Он также отобрался на итоговый турнир ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков.

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Алипов стал вторым в трапе в финале Кубка мира по стендовой стрельбе в ОАЭ
Победил чемпион мира итальянец Мауро Де Филиппис
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС