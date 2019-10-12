Российский теннисист Медведев стал первым финалистом турнира в Шанхае

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:5 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Теннисисты встречались в пятый раз, во всех матчах победу одержал Медведев. В нынешнем году спортсмены встретились во второй раз, ранее россиянин победил грека на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло.

ТАСС, 12 октября. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6-й номер посева) в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

В финале турнира россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (5) и итальянцем Маттео Берреттини (11).

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге четвертое место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Медведев вышел в финал на шестом турнире подряд. Ранее он игра в решающих матчах в Вашингтоне (поражение от Ника Кирьоса), Монреале (поражение от испанца Рафаэля Надаля), Цинциннати (победа над бельгийцем Давидом Гоффеном), US Open (поражение от Надаля) и Санкт-Петербурге (победа над хорватом Борной Чоричем).

21-летний Циципас в четвертьфинальном матче обыграл победителя турнира прошлого года и первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Грек занимает в рейтинге ATP 7-е место, на его счету три титула ATP. Он также отобрался на итоговый турнир ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков.