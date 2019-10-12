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Евро-2020

Черчесов определит состав сборной РФ на матч с командой Кипра после консультации с врачами

В субботу Марио Фернандес и Дмитрий Баринов не принимали участия в тренировке команды
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Сергей Бобылев/ТАСС

НИКОСИЯ /Кипр/, 12 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу примет решение об участии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова, основываясь на заключении врачей. Об этом журналистам на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В субботу Фернандес и Баринов не принимали участия в тренировке сборной России. Как сообщил журналистам пресс-атташе команды Игорь Владимиров, оба игрока проходят курс восстановительных мероприятий под контролем врачей и физиотерапевтов, решение об их участии в матче тренерский штаб примет в день игры. Оба игрока тренировались с ограничениями перед матчем против сборной Шотландии, в котором россияне 10 октября одержали победу со счетом 4:0. Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября, начало игры - 19:00 мск.

"Состояние практически такое же, как и перед шотландцами, там они [Фернандес и Баринов] смогли помочь, - сказал Черчесов. - Посмотрим, что скажет медицина, будем исходить из их решения".

"Жара, конечно, есть, но можно дышать, к вечеру будет приятная футбольная погода. Не думаю, что на это нужно обращать внимание", - отметил главный тренер сборной России.

Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть киприотам. В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В ноябре российская сборная сыграет против команд Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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