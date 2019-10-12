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ATP

Тарпищев: теннисист Медведев способен победить на турнире в Шанхае

В субботу в полуфинале россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев сумел выйти в финал турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае, несмотря на усталость, и способен одержать победу. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6-й номер посева) в полуфинальном матче со счетом 7:6 (7:5), 7:5. В финале турнира в воскресенье россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (5) и итальянцем Маттео Берреттини (11).

"Медведев был фаворитом в матче с Циципасом. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он справиться с усталостью. Но он прекрасно справился. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы одержать победу в финале и в хорошем настроении приехать в Москву", - сказал Тарпищев.

Медведев одержал шесть побед на турнирах ATP в карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и "Мастерс" в Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Медведев, занимающий в мировом рейтинге четвертое место, квалифицировался на итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATP
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