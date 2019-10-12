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Футбол в России

Китайский автохолдинг Great Wall намерен стать спонсором тульского "Арсенала"

Губернатор Тульской области и председатель совета директоров холдинга в субботу подписали меморандум о развитии спорта в регионе

ТУЛА, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель совета директоров автомобильного холдинга Great Wall Вэй Цзяньцзюнь в субботу подписали меморандум о развитии спорта в регионе. В рамках этого документа планируется заключить спонсорский контракт с футбольным клубом "Арсенал", сообщила пресс-служба областного правительства.

Документ о сотрудничестве подписан в ходе деловой поездки делегации Тульской области в Китайскую Народную Республику (КНР), которая проходит с 10 по 12 октября. В июне 2019 года холдинг Great Wall открыл в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval, инвестиции в него составили $500 млн, мощности позволяют выпускать 80 тыс. автомобилей в год.

"Меморандум - основа для двустороннего сотрудничества футбольного клуба "Арсенал" и торговой марки Haval. Планируется также заключить спонсорский контракт. Это будет способствовать развитию клуба и новым достижениям", - отмечается на официальном сайте регионального правительства.

По данным пресс-службы клуба, в число спонсоров "Арсенала", выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), входят корпорации "Ростех" и "Роснефть", а также ряд тульских предприятий, в том числе НПО "Сплав", КБП им. академика Шипунова.

"Сотрудничество между Тульской областью и компанией Great Wall - яркий пример деловых и дружественных отношений между нашими государствами. Реализация инвестиционного проекта компании в России стала возможна во многом благодаря совместной работе по выстраиванию взаимовыгодных отношений между двумя странами", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Great Wall является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входит более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками, продажами по всему миру. Концерн неоднократно входил в "Топ-50 лучших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона" по версии журнала Forbes.

Теги
Российский футболРоссияКитайДюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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