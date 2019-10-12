Кудряшов считает большой ответственностью звание капитана сборной России по футболу

НИКОСИЯ /Кипр/, 12 октября. /ТАСС/. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов заявил, что быть капитаном команды - это большая ответственность, несмотря на то, что он пробыл в этом статусе несколько минут. Такое мнение он высказал журналистам на предматчевой прес-конференции.

Капитаном матча сборной России против команды Шотландии был нападающий Артем Дзюба. На 86-й минуте матча он был заменен и отдал капитанскую повязку Кудряшову.

"Это большая честь и ответственность - быть капитаном сборной даже на небольшое время. Я должен был показать своим примером остальным футболистам, что нужно биться за страну", - сказал он.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что капитанская повязка перешла к Кудряшову, поскольку он был самым опытным игроком матча в тот момент на поле. "Кудряшову перешла повязка, потому что он один из самых опытных. Был бы [Юрий] Жирков - отдали ему", - сказал Черчесов.

Также Кудряшов выразил уверенность относительно того, что команда в матче против сборной Кипра сумеет выполнить поставленные тренерским штабом задачи. "На что стоит обратить внимание? Это подскажет тренерский штаб. Мы сделаем выводы из первой игры, завтрашний матч будет таким же тяжелым, но я верю, что мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи", - добавил он.

Матч между сборными Кипра и России состоится 13 октября, начало игры - 19:00 мск. Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, подопечным Черчесова достаточно не проиграть киприотам.

Турнирная таблица

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В ноябре российская сборная сыграет против команд Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).