Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Спартак-2" продлил серию без побед в ФНЛ до восьми матчей, проиграв "Торпедо"

Встреча, которая прошла на стадионе "Открытие-Арена", завершилась со счетом 2:3

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Столичное "Торпедо" со счетом 3:2 обыграло московский "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе первой команды "Спартака" - "Открытие-Арена" - в присутствии 6 233 зрителей.

В составе победителей голы забили Илья Самошников (55-я минута), Игорь Лебеденко (73, с пенальти) и Максим Максимов (85), вышедший на замену на 78-й минуте, у "Спартака-2" отличился Александр Руденко (35) и Петр Володкин (70). Матч открылся символическим ударом по мячу бывшего футболиста обеих команд Сергея Шавло.

"Спартак-2" не может одержать победу уже восьмой матч подряд в рамках Олимп-ФНЛ (шесть пораженийи две ничьи), в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче против красноярского "Енисея". "Торпедо" в последних пяти матчах одержало четыре победы и потерпело одно поражение от нижнекамского "Нефтехимика" (0:1).

"Спартак-2" впервые в сезоне сыграл на главной арене клуба, обычно домашние матчи команда проводит на стадионе клубной академии. Клуб в четвертый раз провел матч на этом стадионе, предыдущие три встречи также прошли в рамках ФНЛ. Впервые вторая команда "Спартака" сыграла на стадионе 20 сентября 2015 года против калининградской "Балтики" (0:1), на матче присутствовало 2506 зрителей, в следующий раз клуб принял на арене иркутский "Байкал" (2:0) 2 мая 2016 года в присутствии 1233 зрителей, также "Спартак-2" играл на "Открытие-Арене" 19 марта 2017 года со столичным "Динамо" (1:1), ту встречу посетили 10 355 болельщиков.

В турнирной таблице первенства "Торпедо" продолжает лидировать, клуб набрал 43 очка в 17 матчах, "Спартак-2" идет на 14-м месте, в активе клуба 17 баллов. В следующем туре "Торпедо" примет на своем поле столичный клуб "Чертаново" 19 октября, "Спартак-2" в гостях сыграет с "Чайкой" из Ростовской области в этот же день.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Финалы футбольных еврокубков
Колобков: власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС