"Спартак-2" продлил серию без побед в ФНЛ до восьми матчей, проиграв "Торпедо"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Столичное "Торпедо" со счетом 3:2 обыграло московский "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе первой команды "Спартака" - "Открытие-Арена" - в присутствии 6 233 зрителей.

В составе победителей голы забили Илья Самошников (55-я минута), Игорь Лебеденко (73, с пенальти) и Максим Максимов (85), вышедший на замену на 78-й минуте, у "Спартака-2" отличился Александр Руденко (35) и Петр Володкин (70). Матч открылся символическим ударом по мячу бывшего футболиста обеих команд Сергея Шавло.

"Спартак-2" не может одержать победу уже восьмой матч подряд в рамках Олимп-ФНЛ (шесть пораженийи две ничьи), в последний раз клуб побеждал 20 августа в домашнем матче против красноярского "Енисея". "Торпедо" в последних пяти матчах одержало четыре победы и потерпело одно поражение от нижнекамского "Нефтехимика" (0:1).

"Спартак-2" впервые в сезоне сыграл на главной арене клуба, обычно домашние матчи команда проводит на стадионе клубной академии. Клуб в четвертый раз провел матч на этом стадионе, предыдущие три встречи также прошли в рамках ФНЛ. Впервые вторая команда "Спартака" сыграла на стадионе 20 сентября 2015 года против калининградской "Балтики" (0:1), на матче присутствовало 2506 зрителей, в следующий раз клуб принял на арене иркутский "Байкал" (2:0) 2 мая 2016 года в присутствии 1233 зрителей, также "Спартак-2" играл на "Открытие-Арене" 19 марта 2017 года со столичным "Динамо" (1:1), ту встречу посетили 10 355 болельщиков.

В турнирной таблице первенства "Торпедо" продолжает лидировать, клуб набрал 43 очка в 17 матчах, "Спартак-2" идет на 14-м месте, в активе клуба 17 баллов. В следующем туре "Торпедо" примет на своем поле столичный клуб "Чертаново" 19 октября, "Спартак-2" в гостях сыграет с "Чайкой" из Ростовской области в этот же день.