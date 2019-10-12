Алипов стал вторым в трапе в финале Кубка мира по стендовой стрельбе в ОАЭ

ТАСС, 12 октября. Россиянин Алексей Алипов занял второе место в трапе в финале Кубка мира по стендовой стрельбе. Соревнования проходят в ОАЭ.

44-летний россиянин набрал 41 балл, победил чемпион мира итальянец Мауро Де Филиппис (44), третьим стал трехкратный чемпион мира испанец Альберто Фернандес (34).

Алипов является победителем Олимпийских игр 2004 года в Афинах, также на его счету бронзовая медаль Игр 2008 года в Пекине. Становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В финалах Кубка мира он один раз становился победителем, в седьмой раз занял второе место, также на его счету четыре бронзовые медали.