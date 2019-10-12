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Финалы футбольных еврокубков

Колобков: власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

Во встрече за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом журналистам в субботу сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Заявка от Татарстана, она поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии. Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Поэтому мы, конечно, будем заявляться, очень хотим в Татарстане провести Суперкубок", - сказал он.

"Уже заявка сформирована, главное сейчас - сформировать государственные гарантии, я думаю, в течение двух недель мы гарантии подпишем и передадим заявочному комитету для передачи в УЕФА", - добавил Колобков.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. С 1998 по 2012 год Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2020 году матч пройдет на стадионе "Драгау" в португальском Порту, в 2021-м - на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичФиналы футбольных еврокубков
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