Колобков: власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом журналистам в субботу сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Заявка от Татарстана, она поддержана, сейчас мы готовим правительственные гарантии. Потому что соревнования, хоть это всего один матч, требуют специального подхода и специальной подготовки. Поэтому мы, конечно, будем заявляться, очень хотим в Татарстане провести Суперкубок", - сказал он.

"Уже заявка сформирована, главное сейчас - сформировать государственные гарантии, я думаю, в течение двух недель мы гарантии подпишем и передадим заявочному комитету для передачи в УЕФА", - добавил Колобков.

В матче за Суперкубок УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. С 1998 по 2012 год Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2020 году матч пройдет на стадионе "Драгау" в португальском Порту, в 2021-м - на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).