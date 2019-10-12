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"ВТБ Кубок Кремля"

Тарпищев: Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения Кубка Кремля

В этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения в столице "ВТБ Кубка Кремля" на время реконструкции спорткомплекса "Олимпийский". Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. Ранее турнир проходил в спорткомплексе "Олимпийский".

"Олимпийский" на капитальном ремонте, поэтому мы вынуждены были переехать в "Крылатское", - сказал Тарпищев. - Что касается перспективы проведения "ВТБ Кубка Кремля", то мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения турнира. Пока все в работе, будем благодарны Москве, если найдем такое же место для турнира, каким был "Олимпийский".

Жеребьевка "ВТБ Кубка Кремля" состоялась в субботу в конференц-зале агентства ТАСС.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияТарпищев, Шамиль Анвярович"ВТБ Кубок Кремля"
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