Тарпищев: Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения Кубка Кремля

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения в столице "ВТБ Кубка Кремля" на время реконструкции спорткомплекса "Олимпийский". Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. Ранее турнир проходил в спорткомплексе "Олимпийский".

"Олимпийский" на капитальном ремонте, поэтому мы вынуждены были переехать в "Крылатское", - сказал Тарпищев. - Что касается перспективы проведения "ВТБ Кубка Кремля", то мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение найти приемлемую площадку для проведения турнира. Пока все в работе, будем благодарны Москве, если найдем такое же место для турнира, каким был "Олимпийский".

Жеребьевка "ВТБ Кубка Кремля" состоялась в субботу в конференц-зале агентства ТАСС.