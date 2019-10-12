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Бокс

Российский боксер Ахмедов проведет бой-реванш с Барриосом за титул чемпиона мира WBA

В первом бою 28 сентября в Лос-Анджелесе россиянин уступил американцу единогласным решением судей
Марио Барриос и Батыр Ахмедов EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Марио Барриос и Батыр Ахмедов
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россиянин Батыр Ахмедов проведет бой-реванш против регулярного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе американца Марио Барриоса. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании "Мир бокса".

Ахмедов проиграл Барриосу единогласным решением судей 28 сентября в Лос-Анджелесе.

"Батыр был очень расстроен, когда его мечта стать чемпионом мира не материализовалась из-за несправедливого решения судей, - сказал менеджер боксера Вадим Корнилов. - Для нас было очень важно добиться того, чтобы Батыр получил возможность доказать, что он достоин звания чемпиона мира. Мы с нетерпением ждем этого боя и надеемся, что в этот раз справедливость восторжествует".

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что решение WBA о реванше является верным.

"Мы всегда отстаивали и будем отстаивать позиции наших боксеров и приветствуем это решение WBA, - Рябинский. - Хочу подчеркнуть, что к Барриосу у нас нет никаких претензий. Он настоящий боец. Уверен, что парни порадуют зрителей еще одним отличным боем, и пусть победит сильнейший".

В активе Барриоса 25 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. На счету Ахмедова 7 побед (шесть нокаутом) и одно поражение.

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