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Массовый спорт

Колобков: Игры стран СНГ в Казани в 2020 году должны стать праздником

Планируется, что Игры будут проходить раз в два года поочередно в странах СНГ

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Первые Игры стран СНГ, которые пройдут в Казани в 2020 году, должны стать спортивным, культурным, объединяющим праздником. Такое мнение журналистам в субботу высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Сейчас мы создадим организационный комитет, уже запланировано финансирование. В декабре мы уже намечаем встречу со всеми нашими коллегами из других стран, поэтому хотим, чтобы это был не только спортивный, но и спортивно-культурный праздник. Потому что здесь, я уверен, должен присутствовать не только спорт, но и культура и другие национальные интересы, то, что нас действительно объединяет с нашими коллегами в рамках СНГ", - сказал он.

Планируется, что Игры будут проходить раз в два года поочередно в странах СНГ и будут длиться до десяти дней. Спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах, легкая атлетика, баскетбол.

Теги
РоссияКолобков, Павел Анатольевич
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