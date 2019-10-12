Мостовой: сборная России по футболу оформила путевку на Евро еще в сентябре в Глазго

В субботу главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что решение об участии в матче против киприотов защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова будет приниматься с учетом мнения врачей. 12 октября оба футболиста проходили курс восстановительных мероприятий под контролем медицинского штаба национальной команды. Перед домашним матчем с шотландцами, который 10 октября россияне выиграли со счетом 4:0, эти игроки тренировались с ограничениями.

"Я бы даже не брал во внимание завтрашнюю игру, потому что поездка на чемпионат Европы у нас в кармане, - сказал Мостовой. - Что говорить, если у нас осталось три игры, одна из которых с Сан-Марино. Даже если завтра проиграем, ничего страшного не будет. Ясно, что ребята также будут играть на победу и, скорее всего, выиграют, но путевка была оформлена, когда мы шотландцев обыграли на выезде (в сентябре сборная России одержала победу со счетом 2:1 - прим. ТАСС), это была ключевая игра".

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ключевым результатом для сборной России по футболу в отборочном турнире чемпионата Европы является победа над командой Шотландии в Глазго в сентябре, а не предстоящая игра со сборной Кипра в Никосии. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.

"Для этого забирают на сбор больше 20 игроков, когда впереди есть две игры, - чтобы смотреть не только тех футболистов, которые играют постоянно, - отметил Мостовой. - Завтра можно было бы посмотреть кого-то другого, но зная Черчесова, мы на протяжении многих лет видим, что он не отталкивается от этого, не проверяет никого. Поэтому я не удивлюсь, если новых игроков не будет, хотя, на мой взгляд, лучше бы проверить молодых".

"Хотелось бы увидеть тех, кто вызывается, но мы их в сборной вообще не видим. Я бы посмотрел на того же Зелимхана Бакаева, был вызван нападающий Александр Соболев. Почему бы их не посмотреть? Но результат нормальный, поэтому про это [малое число дебютантов] никто не говорит", - признал он.

В качестве примера консервативности главного тренера сборной России Мостовой привел ситуацию с нападающим ЦСКА Федором Чаловым. Лучший бомбардир чемпионата России сезона-2018/19 провел в составе национальной команды 33 минуты в играх против бельгийцев (1:3) и казахстанцев (4:0), не отметившись результативными действиями. В июне он получил вызов в национальную команду, но так и не появился на поле. В сентябре и октябре он вызывался не в главную команду страны, а в молодежную сборную России.

"Так было с Чаловым, его вызывали, но почти не выпускали. С одной стороны, ясно, что есть Артем Дзюба и другие нападающие, но другое дело, что есть игры, например, с Сан-Марино. Почему бы его там не выпустить? Против них можно было и меня выпустить, я бы тоже ничего не испортил", - добавил экс-полузащитник национальной команды.

Турнирное положение

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.