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Футбол в России

Президент ФК "Торпедо": футболисты клуба добиваются успехов благодаря единству коллектива

Автозаводцы занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 43 очка в 17 матчах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московское "Торпедо" добивается успехов в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) благодаря единству и сплоченности коллектива. Об этом ТАСС рассказала президент клуба Елена Еленцева.

В субботу "Торпедо" со счетом 3:2 обыграло московский "Спартак-2" в матче 17-го тура ФНЛ. Автозаводцы набрали 43 очка и лидируют в турнирной таблице.

"Было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов. Мы добиваемся успехов за счет того, что у нас действительно команда, все едины, объединены одной целью. У всех настрой на победу - это работа команды, тренерского штаба и всех остальных. Поддержка болельщиков была шикарной, эмоции переполняют", - отметила Еленцева.

"Способны ли мы побороться с главной командой "Спартака", не знаю. Пока я не хочу отвечать на этот вопрос, боюсь что-либо загадывать", - добавила президент "Торпедо".

В следующем туре "Торпедо" примет на своем поле столичный клуб "Чертаново" 19 октября.

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Российский футбол
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