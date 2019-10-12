ФК "Торпедо" рассматривает варианты проведения домашних матчей в Москве и Химках

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Торпедо" рассматривает возможность проведения домашних матчей Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в весенней части сезона в Химках. Об этом ТАСС рассказала президент столичного клуба Елена Еленцева.

"Торпедо" проводит домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который по окончании 2019 года закроется на реконструкцию.

"У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке "Лужников", но все может измениться. Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на "Открытие-Арене", наверное, для нас будет сложновато. На стадионах "Динамо" и "Локомотива" мы точно играть не будем, возможно, Химки", - рассказала Еленцева.

"Торпедо" занимает первое место в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в активе 43 очка после 17 туров. В следующем туре черно-белые на своем поле примут "Чертаново" 19 октября.