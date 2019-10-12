Россиянка Магомедалиева вышла в финал чемпионата мира по боксу в весе до 81 кг

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Земфира Магомедалиева вышла в финал женского чемпионата мира по боксу в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в Улан-Удэ.

В полуфинале 31-летняя россиянка победила китаянку Ван Лина. В финале турнира Магомедалиева встретится со спортсменкой из Турции Элиф Гюнери.

Магомедалиева является чемпионкой мира (2014), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2019) в весовой категории свыше 81 кг.

Ранее россиянки Лилия Аетбаева (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг) и Екатерина Пальцева (до 48 кг) вышли в финал чемпионата мира, а Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) завоевали бронзовые медали.

Чемпионат мира завершится 13 октября.