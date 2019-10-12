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КХЛ

Гендиректор ХК "Сочи": Зубов был уволен за неудовлетворительные результаты в КХЛ

Сочинская команда потерпела три поражения подряд и семь - в восьми последних играх

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" отправил в отставку главного тренера команды Сергея Зубова в связи с неудовлетворительными результатами команды. Об этом ТАСС в субботу по телефону сообщил генеральный директор клуба Сергей Воропаев.

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"Сочи" идет на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на одно очко. Команда потерпела три поражения подряд и семь - в восьми последних играх.

"Турнирную ситуацию все знают, мы проиграли пять из последних шести матчей. Из-за спортивных результатов решились на перестановки", - сказал Воропаев.

Исполнять обязанности главного тренера будет Леонид Береснев, входивший в тренерский штаб Зубова. "На данный момент не рассматриваем никаких кандидатов на пост главного тренера, Береснев будет работать. Все члены штаба Зубова остаются", - отметил генеральный директор "Сочи".

Зубов возглавил "Сочи" в марте 2017 года, под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.

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