Организация Bellator не сомневается в успехе турнира в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Американская организация Bellator не сомневается в успешном проведении турнира по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом заявил президент организации Скотт Кокер, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Ранее стало известно о том, что Bellator планирует провести турнир в Москве. Его должен возглавить поединок Федора Емельяненко.

"В Bellator есть много хороших бойцов из России, - сказал Кокер. - У нас много бойцов из команды Федора, которые тренируются в его зале. У нас есть суперталантливые ребята из России, которые могут биться с кем угодно. Поэтому мы думаем, чтобы составить отличный кард (список бойцов, участвующих в турнире - прим. ТАСС), который будет интересен как в России, так и во всем мире".

Дата проведения возможного турнира в Москве пока неизвестна.