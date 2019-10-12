Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Организация Bellator не сомневается в успехе турнира в Москве

Дата проведения возможного турнира пока неизвестна

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Американская организация Bellator не сомневается в успешном проведении турнира по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Об этом заявил президент организации Скотт Кокер, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба организации.

Ранее стало известно о том, что Bellator планирует провести турнир в Москве. Его должен возглавить поединок Федора Емельяненко.

"В Bellator есть много хороших бойцов из России, - сказал Кокер. - У нас много бойцов из команды Федора, которые тренируются в его зале. У нас есть суперталантливые ребята из России, которые могут биться с кем угодно. Поэтому мы думаем, чтобы составить отличный кард (список бойцов, участвующих в турнире - прим. ТАСС), который будет интересен как в России, так и во всем мире".

Дата проведения возможного турнира в Москве пока неизвестна.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Магомедалиева назвала полуфинал самым сложным из поединков на ЧМ по боксу
В 1/2 финала она победила чемпионку мира из Китая Ван Лина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС