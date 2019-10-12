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ATP

Зверев вышел в финал теннисного турнира в Шанхае, в котором сыграет с Медведевым

Теннисисты встречались четыре раза в очных матчах, во всех побеждал Зверев
Александр Зверев EPA-EFE/WU HONG
Описание
Александр Зверев
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 12 октября. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл итальянского спортсмена Маттео Берреттини в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 22-летнего спортсмена из Германии, который посеян на турнире под 5-м номером. Теннисисты встречались в третий раз, Зверев одержал вторую победу. В финале турнира немецкий теннисист сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Зверев и Медведев встречались четыре раза в очных матчах, во всех побеждал теннисист из Германии.

Зверев занимает шестое место в мировом рейтинге, в его активе 11 титулов ATP в одиночном разряде. 23-летний Берреттини идет в мировом рейтинге на 13-й позиции, на его счету три титула ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. В прошлом сезоне турнир выиграл серб Новак Джокович, который в этом году уступил Циципасу в четвертьфинале.

Теги
ATP
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