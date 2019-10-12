Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

ТАСС, 12 октября. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Для Чусовитиной это будет восьмая по счету Олимпиада. На текущем чемпионате мира в Штутгарте она не сумела выйти в финал в индивидуальном многоборье и в отдельных видах программы, однако сумела завоевать путевку на Игры.

"Дорогие мои, наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе", - говорится в сообщении.