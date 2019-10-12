Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

Гимнастка Чусовитина в восьмой раз выступит на Олимпийских играх

На текущем чемпионате мира в Штутгарте 44-летняя спортсменка не сумела выйти в финал в индивидуальном многоборье и в отдельных видах программы, однако сумела завоевать путевку на Игры
Оксана Чусовитина AP Photo/Rebecca Blackwell
Описание
Оксана Чусовитина
© AP Photo/Rebecca Blackwell

ТАСС, 12 октября. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 44-летняя Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

Для Чусовитиной это будет восьмая по счету Олимпиада. На текущем чемпионате мира в Штутгарте она не сумела выйти в финал в индивидуальном многоборье и в отдельных видах программы, однако сумела завоевать путевку на Игры.

"Дорогие мои, наконец-то я могу сообщить вам официально, что я попала на свою восьмую Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе", - говорится в сообщении.

Трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы Чусовитина, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.

Дебют Чусовитиной на чемпионатах мира состоялся в 1991 году в американском Индианаполисе, когда она в составе сборной СССР выиграла две золотые и одну серебряную награду, позднее она завоевала одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые награды на мировых первенствах. На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина в составе объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве, в ее активе также серебро Олимпийских игр в Пекине (2008).

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Магомедалиева назвала полуфинал самым сложным из поединков на ЧМ по боксу
В 1/2 финала она победила чемпионку мира из Китая Ван Лина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС