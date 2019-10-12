Хачанов планирует сыграть в Кубке Дэвиса с Медведевым и Рублевым

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса, но многое будет зависеть от физического состояния. Об этом ТАСС рассказал Хачанов.

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате. 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели - с 18 по 24 ноября в Мадриде.

"С ребятами мы уже обсуждали предстоящий Кубок Дэвиса и все планируем сыграть. Многое будет зависеть от нашего физического состояния, конечно. Тот же Даня играет много и результативно в последнее время, - сказал Хачанов. - Могу сказать точно за себя и Андрея [Рублева], что мы будем играть. Даня тоже предварительно".

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006). С 12 по 20 октября в Москве пройдет "ВТБ Кубок Кремля".

"Я себя чувствую психологически свежим, это важно. Я хочу играть, впереди турнир в Москве - "ВТБ Кубок Кремля", готовлюсь, хочу сыграть успешно", - добавил Хачанов.