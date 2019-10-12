Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Хачанов планирует сыграть в Кубке Дэвиса с Медведевым и Рублевым

Турнир в новом формате пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября
Карен Хачанов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса, но многое будет зависеть от физического состояния. Об этом ТАСС рассказал Хачанов.

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате. 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели - с 18 по 24 ноября в Мадриде.

"С ребятами мы уже обсуждали предстоящий Кубок Дэвиса и все планируем сыграть. Многое будет зависеть от нашего физического состояния, конечно. Тот же Даня играет много и результативно в последнее время, - сказал Хачанов. - Могу сказать точно за себя и Андрея [Рублева], что мы будем играть. Даня тоже предварительно".

Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006). С 12 по 20 октября в Москве пройдет "ВТБ Кубок Кремля".

"Я себя чувствую психологически свежим, это важно. Я хочу играть, впереди турнир в Москве - "ВТБ Кубок Кремля", готовлюсь, хочу сыграть успешно", - добавил Хачанов.

Теги
Кубок Дэвиса
Реклама на ТАСС
Бокс
Россиянка Магомедалиева назвала полуфинал самым сложным из поединков на ЧМ по боксу
В 1/2 финала она победила чемпионку мира из Китая Ван Лина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС