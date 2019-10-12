Россиянка Магомедалиева назвала полуфинал самым сложным из поединков на ЧМ по боксу

УЛАН-УДЭ, 12 октября. /ТАСС/. Россиянка Земфира Магомедалиева назвала полуфинальный поединок самым сложным на текущем чемпионате мира в Улан-Удэ. Комментарий спортсменки ТАСС предоставили организаторы турнира.

В субботу 31-летняя Магомедалиева одержала победу над чемпионкой мира китаянкой Ван Лина и вышла в финал турнира в весовой категории до 81 кг. В финале Магомедалиева сразится с бронзовым призером прошлого мирового первенства Элиф Гюнери из Турции.

"Это был самый сложный поединок на турнире, мне противостояла чемпионка мира, - сказала россиянка. - Это скоростная соперница, и мне нужно было быстрее двигаться. Мы были готовы к спортсменке из Китая. Сейчас будем изучать будущую соперницу по финалу, поработаем над тактикой".