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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисист Хачанов надеется второй раз подряд выиграть "ВТБ Кубок Кремля"

Он рассказал, что хорошо себя чувствует после приезда из Китая

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисист Карен Хачанов не испытывает серьезных проблем с акклиматизацией после турнира в Китае и надеется выиграть во второй раз подряд "ВТБ Кубок Кремля". Об этом он рассказал ТАСС.

"ВТБ Кубок Кремля" состоится в 30-й раз, в этом году матчи пройдут на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября. Хачанов получил второй номер посева и начнет турнир со второго круга.

"После Китая есть небольшая акклиматизация, чувствуется разница во времени, но мне восстанавливаться легче. Рано утром встаешь, можно потренироваться пораньше, - сказал Хачанов. - В Москве, дома, мне хочется выиграть турнир. Буду рад победить во второй раз подряд, но посмотрим, как все сложится".

В прошлом году Хачанов в финале обыграл француза Адриана Маннарино.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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